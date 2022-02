Inter, ecco la risposta degli attaccanti. Dzeko risorge e Sanchez torna leone

L'Inter conquista la semifinale di Coppa Italia grazie ai gol degli attaccanti: prima il bosniaco poi il cileno

Andrea Della Sala

A decidere la sfida di ieri sera contro la Roma sono stati gli attaccanti. L'Inter li aspettava, dopo un deludente derby, ed è arrivata la risposta. Questa volta è toccato a Dzeko che ha aperto le danze dopo soli due minuti e a Sanchez che chiuso la partita con un grandissimo gol.

"Più o meno un anno fa Roma e Inter ne hanno discusso in un freddo pomeriggio di fine gennaio: il decadente Dzeko giallorosso guardava Milano come possibile Eldorado, Sanchez intristito dalla gestione Conte immaginava la Capitale come luogo della rinascita. Alla fine lo scambio sulle vie del mercato non ha trovato sbocco, ma tra la Bosnia e il Cile è evidentemente rimasto un filo sospeso: quei due non si sono scambiati la maglia, ma col tempo sono diventati compagni, amici, attaccanti complementari nella stessa squadra. Se il numero 9 ha morso al volo la prima palla utile come si confà a un centravanti del suo rango, il numero 7 ha infilato una saetta all’incrocio e festeggiato il più bel gol della sua storia interista e il primo da fuori area", riporta La Gazzetta dello Sport.

"In realtà, in coppia hanno fatto molto di più per l’Inter: hanno spento sul nascere ogni eventuale rischio di crisetta. Hanno spedito un telegramma alla concorrenza e ribadito che non sarà facile buttarli giù dalla vetta. In fondo, se c’era un modo per uscire tutto d’un fiato dallo psicodramma derby, andava servito subito, come fosse un antipasto: per cancellare quei tre minuti di follia che rischiano di complicare la stagione interista almeno in campionato, bisognava armare subito la mano del principale arciere di Simone".

"Tra i tanti motivi di riflessione nel post-derby c’era anche quello sull’attacco, incapace di bucare Maignan. Oltre al digiuno di Lautaro che in A va avanti da cinque partite, certi numeri iniziavano a preoccupare: nel 2022, in A, tra gli attaccanti finora ha infatti segnato solo Dzeko, contro il Venezia, e la media gol assoluta si è dimezzata, dai 2,5 delle prime 19 gare all’1,25 nel nuovo anno. Se questi due squilli saranno l’inizio di una nuova stagione del gol, lo diranno le prossime settimane, ma intanto Inzaghi può godersi le bollicine di un Sanchez raramente così frizzante. Saltellando accanto a Dzeko, ma soprattutto scaricando quel destro rabbioso per il 2-0, anche a lui si è tirato via di dosso il ricordo appiccicoso del derby. Dimostrando di essere molto più. che un vice-Toro, il cileno ha rimesso sui binari sé stesso e l’Inter", chiude il quotidiano.