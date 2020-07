Mundo Deportivo – Rafinha, no Celta: “Mi cercano in Italia”. C’è l’Inter, colpo slegato da Lautaro

L’Inter potrebbe farsi sotto di nuovo per un giocatore che in maglia nerazzurra ha fatto bene, si tratta di Rafinha. Il brasiliano è in prestito al Celta dal Barcellona e ha un diritto di riscatto di 16 milioni di euro. Il Celta vorrebbe confermare il giocatore, ma non ha disposizione la cifra richiesta dal club blaugrana. Così, sulle tracce del giocatore, si stanno muovendo alcuni club, anche dall’Italia. Lo avrebbero confermato fonti del club catalano.

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, l’Inter è sempre dietro al giocatore e in questa estate potrebbe farsi avanti ufficialmente per riportare Rafinha a Milano, ma l’operazione deve essere slegata da quella per Lautaro Martinez.

Il centrocampista ha fatto sapere al Barcellona di aver ricevuto la chiamata di una squadra che non è però disposta ad accontentare le richieste economiche dei blaugrana. Il fatto di poter giocare la Champions League è un fattore molto stimolante per Rafinha che ha trascorso qualche giorno di vacanza in attesa di capire il suo futuro. Difficile che il Celta riesca a confermarlo in squadra.