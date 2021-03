Inter, il girone di ritorno ha il passaporto danese. Tempi maturi per il passaggio di consegne

Nella svolta dell'Inter è stato determinante l'incrocio tra Eriksen e Conte, il centrocampista ora è diventato un perno della formazione

Andrea Della Sala

L'Inter va a mille e domina il campionato con 9 punti di vantaggio. Da quando Conte è tornato al suo classico 3-5-2 nella gara d'andata col Sassuolo, i nerazzurri hanno un ruolino pazzesco. Da Sassuolo al Sassuolo 19 gare 50 punti conquistati e ben 14 guadagnati sul Milan ai tempi capolista.

Il girone di ritorno ha il passaporto danese

"L’asticella alzata di alcuni singoli è la prima delle spiegazioni: Skriniar ha ritrovato il sorriso, Brozovic la fiducia, Hakimi la capacità di correre all'indietro. Ma questo girone di ritorno ha soprattutto un passaporto danese. Il 30 gennaio l'Inter inizia il filotto, il 30 gennaio è anche la data della prima da titolare di Eriksen nel 2021. Sarà pur vero che, come dice Cristian, "il gol al Milan in Coppa Italia ha cambiato il modo degli altri di vedermi". Di sicuro, l'incrocio tra lui e il tecnico è determinante", analizza Gazzetta.it.

"Oggi l'Inter legge, sceglie, amministra e governa il tipo di partita che vuole interpretare. E lo spirito è totalmente diverso. Il 17 gennaio Lukaku e compagni hanno dominato la Juve. Tredici giorni di incubazione prima dell’inizio di questa serie sono bastati per recepire il messaggio: i tempi per il passaggio di consegne in A sono maturi. Conte l'aveva capito già prima: da quando è all’Inter ha messo insieme 9 punti in più della Juve, 17 dell'Atalanta, 23 della Lazio, 24 del Milan, 27 della Roma, 35 del Napoli. Considerando da dove partivano i nerazzurri (-21 dalla Juve), non male", aggiunge il portale sportivo.

