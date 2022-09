Missione Inzaghi: ritrovare Bastoni. Male in campo, gli sfoghi: ha la stima dell’Inter, ma…

Non è un momento facile per Alessandro Bastoni, apparso del tutto irriconoscibile in queste prime uscite stagionali dell'Inter . Il difensore nerazzurro, più volte sostituito e cambiato da Inzaghi dopo mezz'ora da inizio partita a Udine (con tanto di brutto sfogo in panchina), ha stima immutata da parte di tutto l'ambiente, ma recuperarlo al meglio è una delle grandi missioni di Simone Inzaghi in vista della ripresa del campionato. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"E' bene ricordare che resta uno dei difensori più talentuosi in circolazione, addirittura uno degli U25 più influenti al mondo - secondo una ricerca del Cies della scorsa settimana - insieme a colleghi celebrati come Militao e Vinicius Jr giusto per intendersi. Ecco perché la stima nei suoi confronti resta immutata. Ciò non toglie che adesso ci sia da superare un momento di appannamento (...). Le difficoltà e gli errori del centrale azzurro sono tuttavia emersi in modo lampante: dalle prove da dimenticare contro Lazio, Milan e Torino, fino alle sbandate nella mezzora giocata a Udine. Finora Bastoni è parso semplicemente irriconoscibile, tanto da abbandonarsi anche a sfoghi e gesti di disappunto che solitamente non gli appartengono per indole (...) a testimoniare come, oltre alla condizione, in questo momento a Bastoni manchino anche quella serenità e quell’equilibrio necessari per rendere ai livelli abituali".