RMC Sport – Inter-PSG, accordo vicino per Hakimi: ecco le cifre. Presto le visite

L'esterno marocchino è ad un passo dall'addio al club nerazzurro

L'addio di Achraf Hakimi all'Inter è sempre più vicino. Le conferme arrivano anche da RMC Sport, che parla di ulteriore avvicinamento tra i transalpini e l'Inter nelle ultime ore. La trattativa procede spedita e la fumata bianca potrebbe presto arrivare per una cifra vicina ai 70 milioni di euro, bonus compresi. L'esterno marocchino ha già un accordo con il PSG per un quinquennale ed è pronto a volare in Francia per sostenere le visite mediche prima di diventare padrone della fascia lasciata libera da Alessandro Florenzi, rientrato dal prestito alla Roma in attesa di chiarire il suo futuro.