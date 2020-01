Roma, l’obiettivo è Politano. Inter e giallorossi alle prese anche con un duello di mercato

Ünder in vendita, Politano in giallorosso. È questa secondo il Corriere dello Sport la strategia di mercato della Roma. Il giocatore è sulla lista dei cedibili di Marotta, ma “l’obiettivo è cederlo, non prestarlo, come invece preferirebbero tutte le squadre interessate (su tutte il Napoli). La Roma potrebbe prenderlo solo a titolo definitivo, o in prestito con obbligo di riscatto. La sua valutazione sfiora i 20 milioni”, si legge sul quotidiano. “Classe ‘93, mancino abituato a giocare a destra, è stato trattato dalla Roma anche quando l’allenatore era Di Francesco, che lo aveva conosciuto bene al Sassuolo. Adesso è stato Fonseca a indicarlo come un rinforzo gradito. E per il ragazzo, che è un romano cresciuto nella Roma fino a raggiungere la soglia della prima squadra, il ritorno sarebbe un sogno compiuto. Più volte negli ultimi anni Politano è stato avvistato all’Olimpico in veste di tifoso“.

DUELLO DI MERCATO – “Roma e Inter si siedono di nuovo al tavolo, dunque. Come interlocutori di una trattativa e anche come rivali. Per Nandez del Cagliari, che Conte considera un’ottima alternativa a Vidal e che Petrachi vorrebbe portare a Trigoria tra gennaio e giugno“.

(Corriere dello Sport)