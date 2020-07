Roma-Inter, torna Barella dal 1′: sorpresa sulla trequarti, Conte studia una soluzione ‘pazza’

L’Inter va a caccia della terza vittoria di fila e vuole blindare il secondo posto, approfittando del mezzo passo falso dell’Atalanta contro il Verona, nella sfida in programma questa sera alle 21:45 all’Olimpico di Roma. Sky Sport fa il punto sulle possibili scelte di Antonio Conte in vista della partita contro la formazione giallorossa di Paulo Fonseca.

Dopo il turnover di Ferrara nel poker rifilato alla Spal, tornano dal 1′ Stefan De Vrij e Ashley Young. Recupero importantissimo in mezzo al campo per i nerazzurri: si rivede Nicolò Barella, che riprende il suo posto in mediana. Sorpresa sulla trequarti, con Borja Valero ed Eriksen fuori: c’è Brozovic alle spalle di Sanchez e Lautaro Martinez.

Sky Sport rivela che con il recupero di Romelu Lukaku, fuori per infortunio nelle ultime due sfide, Antonio Conte starebbe pensando a una soluzione ‘pazza’ con Sanchez sulla trequarti a supporto della coppia formata dal belga e il ‘Toro’. Uno schieramento più offensivo per ‘aggredire’ la Roma e scardinare la difesa giallorossa, con il tecnico nerazzurro che non rinuncerebbe a nessuno dei suoi tre attaccanti.