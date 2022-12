Smalling, la Roma ha detto la sua e non rilancerà. “All’Inter è stato offerto”

La Roma vorrebbe evitare un Mkhitaryan bis. Il calciatore armeno alla fine non ha rinnovato ed è finito all'Inter. Ora il club nerazzurro sembrerebbe interessato a Smalling . Il calciatore andrà in scadenza di contratto a giugno ma una clausola gli consente, con metà delle presenze stagionali, di far scattare automaticamente il rinnovo. La stessa clausola che c'era sul contratto dell'armeno.

Il calciatore guadagna 3.5 mln netti all'anno più bonus e il club giallorosso vorrebbe rinnovare il suo contratto fino al 2024, spiega La Gazzetta dello Sport. I dirigenti giallorossi gli avrebbero proposto un accordo fino al 2025, anche se con ingaggio ridotto rispetto a quello attuale e firmerebbero subito. Ma patti chiari amicizia lunga, la Roma non rilancerà. "Perciò, al massimo un paio di mesi dopo che Smalling avrà raggiunto la quota di presenze che gli consentirebbe di far scattare il rinnovo, se dal difensore non arriverà il placet al rinnovo, la Roma si sentirà libera di seguire altre strade, perché trattative al rialzo non ne farà", si legge sul quotidiano sportivo.