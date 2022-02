Romano: “Inter fortissima su Bremer, preme per chiudere. Scamacca in controllo”

In casa Inter si guarda al presente e al futuro, con due obiettivi di mercato su tutti per rinforzare e ringiovanire la rosa di Inzaghi

Alessandro Cosattini

I rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza e non solo, ma anche le prime operazioni verso la prossima stagione. In casa Inter si guarda al presente e al futuro, con due obiettivi di mercato su tutti per rinforzare e ringiovanire la rosa di Simone Inzaghi. A svelare i nomi è Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale.

Ecco le sue dichiarazioni: “L’Inter sta andando forte su Bremer per l’estate. La società vuole fortemente il brasiliano, è considerato l’investimento perfetto in difesa. Si è parlato anche di Milan e resta in lista sicuramente, ma nulla di avanzato. L’interesse dell’Inter per Bremer è concreto, il rinnovo del giocatore col Torino è propedeutico alla cessione. È un prolungamento di rispetto e serietà nei confronti del club granata. L’Inter fa sul serio e preme, nei prossimi mesi si entrerà nel vivo per definire l’operazione. È lui l’obiettivo numero uno per la difesa dell’Inter.

Scamacca obiettivo dell’Inter per l’attacco? Più del Dortmund, un club inglese a fine mercato ha provato a contattare l’agente e il Sassuolo. L’Inter ci sta lavorando forte. Non è fatta, ma i nerazzurri sono in controllo sulla situazione. Bremer per la difesa e Scamacca per l’attacco sono le prime scelte, poi lavori in corso su Frattesi, con più calma ecco”, le sue parole a The Here We Go Podcast (ITA).