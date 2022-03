Romano: “Colpo Bremer, Inter sta spingendo molto forte. Vidal-Flamengo, la verità”

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato così delle strategie dell'Inter verso la prossima estate

Un obiettivo di mercato in entrata dell’Inter, ma non solo. Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato così oggi a The Here We Go Podcast delle strategie dei nerazzurri verso la prossima estate: “Bremer? Non è un affare fatto ancora, ma l’Inter sta lavorando e spingendo molto forte per acquistare il difensore. È la prima scelta per la difesa dei nerazzurri. Lui, Skriniar e Tomori a mio avviso sono i tre difensori più forti in Serie A”.