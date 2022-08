Romano: “Inter ha chiesto Chalobah, Chelsea mette una condizione. Acerbi e Akanji…”

Fabrizio Romano, intervenuto a Sos Fanta, ha parlato del difensore che l'Inter sta cercando sul mercato: "Chalobah è un'opzione concreta per l'Inter. Ma il Chelsea lo cede solo in prestito secco. Non vuole fare diritto di riscatto, non vuole fare obbligo di riscatto. Dopo quello che hanno combinato con Tomori, non vogliono correre rischi. E ci pensano bene.