Romano: “Scamacca? Inter concreta con un addio. Bremer alla Gosens. Dybala, fuori una”

Da Bremer a Scamacca e Dybala: Fabrizio Romano dice tutto sul mercato dell'Inter in vista della prossima stagione

"Inter, Milan, sono uscite tante indiscrezioni su Scamacca . I nerazzurri sono molto forti sul giocatore, a oggi non mi risultano offerte sul tavolo del Milan. L’Inter ha iniziato a muoversi in maniera concreta per Scamacca, ma prima è importante fare cassa con Pinamonti , che sta facendo molto bene a Empoli. Non è fatta, ma l’Inter da settimane è concentrata su Scamacca.

Bremer? Da fine gennaio l’Inter è avanti a tutti. Lato giocatore l’Inter è molto avanti, Bremer è già pronto a dire sì ai nerazzurri. Lato club, si sta studiando l’operazione che può essere creativa, alla Gosens per dire . Un prestito che diventa obbligo a condizioni molto facili, l’Inter sta spingendo per arrivare al traguardo nelle prossime settimane. Lavori in corso.

Dybala? In tanti chiedono di Inter, Atletico, Liverpool. I suoi agenti stanno iniziando a dialogare con diversi club, a me il Liverpool non risulta sinceramente. Iniziano le settimane importanti per il suo futuro”, le sue parole a The Here We Go Podcast (ITA).