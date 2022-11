Romano: “Inter-Skriniar, trattativa avanti con ottimismo. Il PSG ha capito che…”

In diretta su Twitch, l’esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano ha risposto così sul futuro di Milan Skriniar in chiave Inter

Skriniar-Inter, la situazione

“La trattativa per Skriniar prosegue e proseguirà, si parla, ma ancora non c’è un accordo totale. Marotta come ha più volte detto rimane ottimista, si va avanti nella negoziazione. L’Inter resta convinta che si possa trovare una soluzione con Skriniar, la direzione è positiva. Il PSG ha rallentato il pressing, ha capito che forse sta andando contro un muro. E l’Inter rimane fiduciosa”, le sue parole al canale di SOS Fanta.