Romano: “Perisic, grande ottimismo. Bremer, grosso vantaggio Inter. E Lautaro…”

Tutto sul mercato dell’Inter. Colpi in entrata, in uscita e rinnovi di contratto: ecco le novità raccontate da Fabrizio Romano

Tutto sul mercato dell’Inter. Colpi in entrata, in uscita e rinnovi di contratto: Fabrizio Romano ha fatto chiarezza su tre fronti. Ecco le novità raccontate dall’esperto di calciomercato internazionale a The Here We Go Podcast (ITA): “Perisic? Quello che sta facendo in questa stagione è sotto gli occhi di tutti: un lavoro davvero impressionante. Abbiamo sempre diffuso ottimismo sul rinnovo di contratto, sia lato Perisic che lato Inter. Lui vuole restare, se avesse voluto firmare con altri club, avrebbe potuto già farlo. Il Chelsea a gennaio ha provato a prenderlo e quel Chelsea non è quello di oggi, una società cristallizzata. Perisic è focalizzato sull’Inter, è contento. Quando leggete di offerte dalla Bundesliga lasciate perdere: lui non vuole tornare. La Premier League è una possibilità, ma la priorità è l’Inter e nelle prossime settimane ci sarà un incontro, che è già fissato. Il discorso diventa economico ora, per provare ad avvicinarsi. C’è grande ottimismo da entrambe le parti.