Romano: “Thuram, i contatti con l’Inter e la verità sull’agente. Il prezzo a gennaio…”

Tutta la verità su presente e futuro di Marcus Thuram . Arriva da Fabrizio Romano , noto giornalista esperto di calciomercato internazionale, che su SOS Fanta ha fatto il punto sul francese. In scadenza al 30 giugno 2023, è nel mirino dell’Inter per rinforzare l’attacco. Colpo possibile già a gennaio o da giugno? Ecco la situazione.

“Non ci sono misteri o problemi di agenti attorno a Marcus Thuram. Le voci di queste ore su uno dei nomi più caldi per gennaio sono confuse; il gruppo Raiola lo ha gestito per anni, ma già da mesi Thuram si è affidato a un nuovo agente, legato all’agenzia Sport Cover che già da tempo sta lavorando sul futuro di Marcus. Quindi, niente più gruppo Raiola e un progetto nuovo pronto nel 2023 visto che non rinnoverà col Gladbach.

Di certo, Thuram è gradito all’Inter: i contatti ci sono stati, il giocatore è in lista già dalla scorsa estate, considerato un profilo perfetto. Ma non è detto che bastino 10 milioni per averlo subito perché il Borussia aprirebbe ad una cessione, bisogna però considerare anche la posizione del giocatore: Thuram è tentato dalla Premier League e potrebbe andare via a zero, piuttosto che muoversi a gennaio con più fretta e meno garanzie. I club inglesi lo cercano con ancor più forza rispetto al Bayern di cui si parla tanto, l’Inter ha avuto contatti ma finora non ha ancora affondato con una proposta reale. E occhio all’Inghilterra, la vera priorità di Thuram”, si legge.