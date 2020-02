Ronaldo: “Ecco perché finì male la mia storia con l’Inter. Dissi al presidente Moratti…”

Intervistato da LaLiga, Ronaldo torna sul suo addio all’Inter. Era l’estate del 2002 quando il Fenomeno fu ceduto al Real Madrid: “Stavo bene all’Inter e a Milano, sentivo un’amore incondizionato da parte di tutti i tifosi. Ma per l’allenatore che avevamo non potevo continuare a giocare lì“, spiega Ronaldo. “L’unica volta che parlai con il presidente Moratti gli dissi: “Presidente, non posso continuare con questo allenatore. O lo manda a casa o vado via io”. Purtroppo la mia storia con l’Inter finì male perché lui preferì Cuper a me. Tra i presidenti che ho avuto, Florentino Perez è quello con cui ad oggi ho il più bel rapporto e probabilmente anche il migliore che ho avuto da giocatore“.

(Fox Sports)