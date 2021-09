Diretta LIVE: Sampdoria-Inter, la conferenza stampa di Simone Inzaghi alle 14.00

Le parole di Simone Inzaghi in vista della gara tra Sampdoria e Inter in programma domani alle ore 12.30 allo stadio Marassi

APPIANO GENTILE - Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali torna il campionato. Nel lunch-match di domani i nerazzurri faranno visita alla Sampdoria allo stadio Marassi di Genova (calcio d'inizio alle 12.30). Simone Inzaghi, in vista della gara, risponderà come di consueto alle domande dei cronisti collegati con il quartier generale nerazzurro. FcInter1908 vi riporterà la diretta testuale con le parole dell'allenatore dell'Inter. L'inizio della conferenza stampa è fissato per le ore 14.00 di oggi.