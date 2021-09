Sampdoria-Inter, le probabili: Dimarco al posto di Bastoni, in attacco dal 1’…

Le probabili formazione della sfida Sampdoria-Inter, valida per il 3° turno di Serie A e in programma a Marassi alle 12:30

Alessandro De Felice

"Con il Real sarà una sfida affascinante che vivremo nel migliore dei modi, ma la ora la testa dev’essere alla Samp". Simone Inzaghi è concentrato sulla sfida contro i blucerchiati, valida per il terzo turno di Serie A e in programma oggi alle 12:30. L'allenatore dell'Inter non fa calcoli in vista del match di Marassi e schiera i migliori undici a disposizione.

Inzaghi ha riabbracciato ieri i quattro sudamericani - Lautaro, Correa, Vidal e Vecino - e ha ottenuto la loro disponibilità in vista della gara contro la Sampdoria. Secondo La Gazzetta dello Sport, il 'Toro' dovrebbe partire dall'inizio accanto a Edin Dzeko. Possibile staffetta con Correa, che insidia il compagno già per una maglia dal 1'. Davanti ad Handanovic non ci sarà Alessandro Bastoni, fermato da un risentimento muscolare al flessore sinistro. Al suo posto, Inzaghi è intenzionato ad arretrare Federico Dimarco, che completerà il trio di difesa con De Vrij e Skriniar. Sugli esterni ancora confermato Darmian, con Dumfries pronto a subentrare a gara in corso. Dall'altra parte ci sarà Perisic, con Calhanoglu, Brozovic e Barella in mezzo al campo.

Nella Sampdoria, D'Aversa deve rinuncire a Gabbiadini e lancia subito dal 1' l'acquisto dell'ultimo giorno di calciomercato, Caputo, arrivato dalla Sampdoria. Nel 4-4-2 disegnato dall'ex allenatore del Parma, Bereszynski e Augello saranno i terzini, alle spalle di Candreva e Damsgaard. Al centro della difesa toccherà a Yoshida e Colley, con Thorsby e Adrien Silva in mezzo al campo. In avanti l''eterno ragazzo' Fabio Quagliarella a far coppia con Caputo.