Il mercato in entrata dell'Inter passerà dalla cessione di Valentin Carboni . Sembra ormai certo che il gioiellino argentino sarà sarà sacrificato sull'altare del bilancio, e la dirigenza nerazzurra spera che la sua valutazione possa ulteriormente aumentare dopo la Copa America. Una situazione che avrebbe convinto il talentuoso classe 2005 a battere cassa sull'ingaggio, consapevole che il suo futuro sarà lontano da Milano. Così scrive La Gazzetta dello Sport: "I soldi per finanziare la seconda parte della campagna acquisti arriveranno da Valentin Carboni, che un posto nell'Inter non ce l'ha per diversi motivi, tra cui quello di una potenziale difficile collocazione tattica nel 3-5-2 di Inzaghi".

Carboni batte cassa

"Il ragazzo, attualmente impegnato in Coppa America, non ha peraltro molta voglia di un percorso di carriera che non gli consenta di giocare subito con continuità, cosa che ovviamente l'Inter non può garantirgli. Peraltro, c'è anche un tema legato all'aspetto economico. Carboni l'estate scorsa ha rinnovato il contratto con il club nerazzurro allungando fino al 2028, per un ingaggio da circa 800 mila euro netti. Ingaggio che ora Carboni vorrebbe ritoccato, qualunque sia il suo futuro. In pratica: anche nell'ipotesi, ad oggi remota, che resti in nerazzurro, il ragazzo si aspetterebbe un adeguamento, figlio anche della recente convocazione per la Coppa America con la Seleccion e di una valutazione di mercato chiaramente cresciuta".