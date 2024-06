L'edizione milanese del Corriere della Sera svela alcuni dettagli della proposta di WeBuild per la ristrutturazione di San Siro presentata nei giorni scorsi a Inter e Milan. Secondo il quotidiano, una risposta dovrebbe arrivare in tempi brevi, entro circa 10 giorni. Scrive il quotidiano:

"La gran mole dei lavori riguarderà il primo anello che sarà completamente abbattuto e ricostruito con una doppia fila di sky box. I posti premium saranno quadruplicati, passando così dai 2.900 attuali a 13.000. Una scelta progettuale che va in direzione dei desiderata dei due club che si sono sempre lamentati dello scarso numero di posti vip. Per recuperare capienza e soprattutto per garantire biglietti a prezzi popolari, lo studio di Webuild prevede di eliminare il tabellone luminoso che dà su via Piccolomini, completare la chiusura del terzo anello e aumentare così i posti. Alla fine la capienza dovrebbe aggirarsi tra i 72mila e i 74mila posti".