Dzeko-Sanchez, Inter e Roma lo vogliono con forza: Pinamonti per chiudere?

Domani potrebbe essere il giorno decisivo per lo scambio Sanchez-Dzeko. Oggi c’è stato l’incontro tra il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio e quello della Roma Tiago Pinto, nell’hotel ME di Milano, domani potrebbero esserci altri aggiornamenti. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, per trovare la quadra potrebbe entrare in ballo Andrea Pinamonti. “Un giocatore in più come contropartita per bilanciare il peso fiscale degli ingaggi di Sanchez e Dzeko. Per il cileno, infatti, il Decreto crescita varato dal governo, consente ai nerazzurri importanti risparmi sul fronte tasse, cosa che non varrebbe per il bosniaco“.

“Insomma l’affare dipenderà esclusivamente dall’aspetto economico: per i due giocatori gli stipendi sono pressoché identici come netto e ciò potrebbe in qualche modo favorire lo scambio a cui l’Inter, in un primo momento, non aveva aperto. Non per ragioni tecniche, ma economiche. La spesa eventuale dei nerazzurri, quindi, non sarebbe “a zero” come invece vorrebbero”.

