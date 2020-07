Inter, Sanchez ha le idee chiare e una fonte lo conferma: “Alexis vuole che lo United…”

È un Alexis Sanchez ritrovato quello visto nelle ultime settimane. Il cileno doveva convincere l’Inter dopo una prima parte di stagione condizionata da un infortunio che lo ha tenuto ai box per tre mesi. Nelle ultime settimane il cileno ha dimostrato ampiamente di meritarsi la riconferma. Tanto che Marotta in questi giorni è al lavoro per accontentare Conte (le ultime dichiarazioni dell’allenatore sono emblematiche). La trattativa si preannuncia complicata, ma ci sono diversi fattori che giocano a favore della società nerazzurra.

C’è la volontà dello United di liberarsi di un ingaggio pesante (500 mila sterline a settimana) e di un giocatore che al momento non rientra nei piani di Solskjær. E c’è soprattutto il desiderio del cileno di continuare a vestire la maglia dell’Inter. Secondo quanto riporta il Daily Star, i Red Devils vorrebbero dare a Sanchez un’altra possibilità, ma il giocatore ha detto ai dirigenti del club che vuole rimanere a Milano. Una fonte ha riferito al quotidiano che “Alexis non vuole tornare a Manchester. È felice dove si trova. Semplicemente non ha funzionato per lui allo United e vuole che il club accetti che vuole andarsene“.

(Daily Star)