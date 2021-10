Sanchez convince ma l’Inter riflette sul suo futuro. “Ecco cosa può succedere a gennaio”

La Gazzetta dello Sport non esclude che Alexis Sanchez, tra i migliori ieri contro l'Empoli, possa lasciare l'Inter

"Restano due mesi esatti per cambiare la storia, per tenersi l’Inter e allontanare le tentazioni che offre sempre il mercato". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport su Alexis Sanchez , protagonista al Castellani con un assist di pregevole fattura per D'Ambrosio ma anche di altre giocate di assoluta qualità. "Ieri Alexis Sanchez ha iniziato la risalita dalla provincia toscana e, alla prima occasione concessa, si è ridestato dal torpore: dal tocchetto geniale per l’1-0 ai duetti di fino con Lautaro, finalmente segnali di vita su questo pianeta. Come se il cileno avesse voluto mostrare a critici e scettici le antiche qualità, quelle per cui viene pagato 7 milioni tondi tondi a stagione. Sulla vittoria comoda di Empoli c’è quindi molto di Alexis e, a maggior ragione adesso, tutto passerà da lui: il cileno, che sembrava sull’uscio, potrebbe pure restare in casa se questa partita segnerà un cambio definitivo di passo", prosegue il quotidiano.

Sanchez, prima di Empoli, aveva giocato 70' in stagione. Al Castellani è rimasto in campo per 72' e ora il suo futuro potrebbe anche prendere un'altra piega. "Sa squilibrare le partite come pochi grazie al suo calcio istintivo e selvaggio. A gennaio arriverà comunque il mercato e l’Inter tornerà a riflettere. Se in quell’occasione il cileno dovesse trovare un’altra casa, nessuno si metterebbe di traverso: risparmiare quei 7 milioni netti annui di stipendio, che lo fanno il più pagato dell’intera compagnia interista, sarebbe cosa assai gradita, anche a costo di arrivare ad una risoluzione anticipata. I nerazzurri risparmierebbero sull’ingaggio, non aggiungerebbero minusvalenze (è arrivato nel 2019 a 0 euro) e, soprattutto, non perderebbero i vantaggi pregressi del Decreto Crescita. Prima di gennaio, però, deciderà sempre il campo: ieri ha parlato nettamente in favore di Alexis", la chiosa della Gazzetta.