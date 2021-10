Sanchez scontento, si lavora all’addio: “L’Inter ha chiaro il profilo per il colpo in attacco”

All'indomani della vittoria ottenuta contro il Sassuolo, in casa Inter continuano a far discutere le frasi social polemiche di Sanchez

All'indomani della vittoria ottenuta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, in casa Inter continuano a far discutere le frasi social polemiche di Alexis Sanchez, evidentemente scontento del poco impiego in questo inizio di stagione. Nonostante le parole al miele di Inzaghi nei suoi confronti, l'attaccante cileno reclama più spazio. In caso contrario, non è affatto escluso, come scrive calciomercato.com, che si arrivi a una separazione la prossima estate.