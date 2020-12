Inter, Conte studia un nuovo abito per Sanchez? Col Bologna il cileno ha fatto un passo indietro

Vittoria convincente quella dell’Inter contro il Bologna. La squadra nerazzurra ha condotto la gara senza problemi e ha permesso a mister Conte di far riposare qualcuno in vista dell’importantissima partita di mercoledì contro lo Shakhtar. Nelle ultime partite, visto anche l’ottimo momento di forma di Sanchez, il tecnico ha cambiato spesso il fronte offensivo ruotando Lukaku, Lautaro e il cileno cercando di schierare sempre una coppia in condizione. Ma nella gara di ieri c’è stata un’altra novità nel reparto offensivo dell’Inter.

Nella gara di ieri Conte ha scelto di schierare Lukaku insieme a Sanchez. Ma il ruolo e la posizione del cileno non sono stati quelli di una punta al fianco di Romelu. Il tecnico ha chiesto compiti diversi al cileno, facendolo agire tra le linee. Un po’ come accaduto nel secondo tempo contro il Torino per cercare di rimontare, ma lì davanti aveva due attaccanti. Ieri, soprattutto nella prima frazione di gioco, Sanchez si è abbassato calandosi alla perfezione nel ruolo di trequartista. Motivo? Probabilmente per cercare di dare meno punti di riferimento al Bologna che si era messo a specchio e che aveva piazzato anche due giocatori davanti alla linea difensiva.

Nel report della Lega Serie A si vede chiaramente come Sanchez abbia abbassato il suo raggio di azione venendo a prendere palla e cercando di infilarsi tra le linee strette del Bologna: