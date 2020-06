Sanchez insidia Lautaro, l’Inter lavora alla conferma: c’è un rischio altissimo per Conte

Alexis Sanchez attende la sua occasione e insidia Lautaro Martinez. Dopo i due ingressi a gara in corso contro Napoli e Sampdoria, il cileno aspetta una maglia da titolare, che potrebbe arrivare già stasera nella sfida delle 19:30 contro il Sassuolo a San Siro.

Ma in casa Inter c’è da risolvere la questione legata al futuro di Sanchez e alla scadenza del prestito. Come riferisce La Gazzetta dello Sport, il Manchester United sta facendo resistenza sul prolungamento dell’accordo fino a fine agosto poiché la squadra di Conte è un’avversaria per la vittoria finale di Europa League.

I ‘Red Devils‘ non vogliono, infatti, trovarsi Sanchez come avversari sulla strada verso la vittoria finale, pagandogli anche una parte dello stipendio (7 dei 12 milioni totali). Per la Rosea c’è il rischio che Conte possa avere a disposizione solo Esposito dietro Lukaku e Lautaro in Europa League: ora tocca alla società trovare a stretto giro un accordo con il Manchester United.