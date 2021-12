Sanchez: “Non vincevamo lo scudetto da 10 anni. Strada ancora giusta. Non molliamo per…”

Il cileno lancia la sua sfida a Milan e Napoli: l'Inter vuole la seconda stella e non mollerà ora che la vetta è vicina

Alexis Sanchez carica a testa bassa. Il cileno lancia la sua sfida a Milan e Napoli: l'Inter vuole la seconda stella e non mollerà adesso che ha colmato il gap in classifica con le rivali.

"Dieci anni che non vincevamo uno scudetto, anche adesso siamo sulla strada giusta. Adesso non si molla, per i tifosi e anche per i bambini che sono appassionati per questa Inter", il grido di battaglia del Nino Maravilla sui social.