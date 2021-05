Vidal e Sanchez ai saluti? Ultimo tentativo con Inzaghi, ma l’Inter sembra lontana

I due cileni potrebbero lasciare l'Inter nella prossima sessione di mercato, anche se la loro prima volontà sarebbe quella di rimanere a Milano

Andrea Della Sala

L'Inter dovrà cercare di cedere qualche pedina per sistemare i conti. In uscita potrebbe esserci Hakimi che garantirebbe un ottimo incasso; sulle tracce dell'esterno ci sono Psg, Bayern e Chelsea. Ma il marocchino non è l'unico che potrebbe partire. In uscita, soprattutto per questioni di ingaggio, ci sono anche i due cileni Sanchez e Vidal. Anche se la partenza di Conte e l'arrivo di Simone Inzaghi potrebbe cambiare il loro scenario.

Dipende anche da Lautaro

Sanchez è quello che sembra avere maggiori chance di rimanere all'Inter. L'attaccante ha dato il suo contributo ogni volta che è stato chiamato in causa, anche se i continui infortuni preoccupano la dirigenza nerazzurra. Molto dipenderà anche dalle altre uscite: se dovesse partire Lautaro Martinez, difficilmente l'Inter cederebbe anche Sanchez. Se il Toro dovesse rimanere a Milano, allora Alexis potrebbe anche trovarsi una nuova destinazione. Preferibilmente in Europa, in Spagna, Inghilterra e Italia ci sono estimatori.

Arturo vuole convincere Inzaghi

Vidal spera di riuscire a convincere Inzaghi di poter contare su di lui come titolare. Ma una sua partenza non è da escludere, difficile che l'Inter possa incassare una grossa cifra dalla sua cessione, ma sicuramente si libererebbe di un ingaggio molto pesante per il bilancio. Vidal vuole restare a Milano, ma valuterà le offerte, tra cui quella del Marsiglia di Sampaoli. C'è sempre l'interesse del Flamengo, ma per il momento l'ex Barcellona preferirebbe rimanere a giocare in Europa.

(EnCancha)