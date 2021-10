Sassuolo-Inter, i 24 convocati di Inzaghi: assente solo Sensi

Inter in campo questa sera alle 20:45 al Mapei Stadium, di fronte il Sassuolo allenato da Dionisi

APPIANO GENTILE - Inter in campo questa sera alle 20:45 al Mapei Stadium, di fronte il Sassuolo allenato da Dionisi. Per la sfida valida per la 7ª giornata di Serie A Simone Inzaghi ha convocato 24 giocatori.