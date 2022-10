Sassuolo-Inter, le formazioni UFFICIALI: debutto in A per Onana. Asllani e D’Ambrosio dal 1′

Inzaghi ha scelto il camerunense per difendere la porta dell'Inter in casa del Sassuolo. Davanti Dzeko e Lautaro Martinez

L'Inter scenderà in campo alle 15 con il Sassuolo. Inzaghi cambia qualche pedina, tenendo anche in considerazione che i nerazzurri saranno di nuovo in campo mercoledì a Barcellona. Torna Acerbi al centro della difesa è c'è D'Ambrosio al posto di Skriniar. Sulle corsie laterali Dumfries e Dimarco, in regia Asllani con Barella e Calhanoglu. Davanti Dzeko e Lautaro.