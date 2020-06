Argentina, Scaloni: “Contentissimi di Lautaro, è cresciuto enormemente. Il Barcellona…”

Lionel Scaloni, ct della nazionale argentina, interpellato dall’emittente radiofonica Felix 95.1, ha parlato così della decisione in merito a chi sia il 9 titolare della Seleccion, soffermandosi sulla grande crescita di Lautaro Martinez in questa stagione con l’Inter: “”La decisione sarà presa considerando il momento di ognuno, sicuramente. Naturalmente siamo molto soddisfatti di Lautaro. È molto forte, lavora sodo, ed è cresciuto enormemente in Italia. Per questo lo vuole il Barcellona”.