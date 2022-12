Scalvini, Inter ha canale preferenziale: “E ha pure un gioiellino da dare in cambio”

E' Giorgio Scalvini il nome futuribile individuato dall'Inter per rinforzare il centrocampo che verrà. Il problema, oggi, è però il prezzo del classe 2003 dell'Atalanta: la Dea lo valuta già infatti 40 milioni di euro. Il club nerazzurro, scrive dunque il Corriere dello Sport, è al lavoro per mettere sul tavolo condizioni favorevoli e capire come arrivare al giovane mediano: " L’Inter può contare sul canale preferenziale costruito con l'Atalanta .

Significa che c’è margine per individuare una formula che sia compatibile con le possibilità di viale Liberazione: quindi un prestito, anche oneroso, con diritto/obbligo di riscatto, inserendo magari qualche bonus da perfezionare in un arco temporale non ravvicinato. In aggiunta ci sarebbe pure la carta Fabbian, gioiellino interista che si sta facendo le ossa alla Reggina e che all’Atalanta piace parecchio. Proprio lui potrebbe trasformarsi nell’ago della bilancia per la trattativa. Poi è chiaro che conterà la volontà di Scalvini, perché l’Inter è certamente un palcoscenico attraente".