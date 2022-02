Inter, scenari cambiati per Scamacca e Frattesi. Ecco quanto chiede il Sassuolo

Degli obiettivi di mercato dell'Inter per la prossima stagione ha parlato il giornalista Alfredo Pedullà su Gazzetta.it

Il Sassuolo è un fantastico esempio di gioielleria all’interno del calciomercato, con rari esempi in giro per l’Europa. Certo, adesso tutti parlano di Scamacca e Frattesi, promessi sposi dell’Inter, valutazione complessiva non inferiore ai 65 milioni.

Scamacca è salito a 40 dai 25 di due o tre sessioni fa, per l’amministratore delegato Carnevali potremmo non fermarci qui e andare ancora più su. Frattesi si è attestato sui 25 milioni, con una percentuale sulla futura vendita del 30 per cento che spetterà alla Roma.

Frattesi era un pallino di Berlusconi che lo aveva avuto per una parentesi a Monza e che avrebbe investito sul cartellino, ma ora gli scenari sono altri. Il Sassuolo fa bene a non scendere da quota 25, lo ritiene il minimo sindacale. Se potesse alzerebbe l’asticella, il motivo è chiarissimo: Frattesi viene considerato il nuovo Barella per senso tattico, forza fisica e predisposizione a far gol. E se per Barella, questo è il ragionamento del Sassuolo, l’Inter ha sfondato il muro dei 40 milioni, per quale motivo bisognerebbe concedere sconti? Loro sono bravi a resistere, alla fine i rapporti - come nel caso dell’Inter - potrebbero fare davvero la differenza. Carnevali dice di poter trattenere Frattesi, non regala le stesse dichiarazioni per Scamacca, ma quando le big chiamano - vedi Locatelli - si tratta soltanto di individuare le condizioni giuste.