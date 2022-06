Inter su Senesi? Ecco le caratteristiche del centrale: garantiscono Lautaro e Zanetti

Il difensore argentino del Feyenoord è stato nuovamente accostato ai nerazzurri: chi è e cosa può dare a Inzaghi

Fabio Alampi

C'è un nome che è tornato a girare con insistenza nelle stanze di viale della Liberazione: è quello di Marcos Senesi, difensore argentino del Feyenoord. Un calciatore che in casa Inter conoscono molto bene, fin dai suoi esordi nel campionato argentino con la maglia del San Lorenzo, e mai uscito completamente dai radar nerazzurri. Un profilo che, per diversi motivi, risulta ideale nel caso in cui la dirigenza interista fosse costretta a sacrificare Alessandro Bastoni.

Rapporto qualità-prezzo

Prima di tutto per quanto riguarda le caratteristiche tecniche: stesso ruolo (difensore centrale), stesso piede preferito (il sinistro), stessa capacità di impostare e di accompagnare la manovra di Bastoni. Senesi ha giocato per lo più da centrale in una difesa a 4, ma ha già ricoperto la posizione di braccetto sinistro, per cui non avrebbe grossi problemi a svolgere i compiti richiesti da Inzaghi. A questo si aggiunge un'affermata esperienza internazionale: da ormai 3 stagioni gioca ad alti livelli in Europa, con il Feyenoord quest'anno ha raggiunto la finale di Conference League indossando più volte la fascia di capitano, sintomo di grande personalità, e grazie alle sue prestazioni è rientrato nel giro della Nazionale argentina. Inoltre si tratta di un classe '97, e il suo contratto in scadenza nel giugno 2023 gli permetterà di liberarsi per una cifra non eccessiva.

Garanzia argentina

Senza dimenticare, infine, l'aspetto ambientale: Senesi all'Inter ritroverebbe un ambiente storicamente legato ai calciatori argentini, oltre ai compagni di Nazionale Lautaro Martinez (con cui ha condiviso l'esperienza del Mondiale Under 20 nel 2017) e Joaquin Correa e al vice presidente Javier Zanetti, che per lui stravede e che più volte lo ha segnalato alla dirigenza nerazzurra. Da questo punto di vista il suo inserimento all'interno dello spogliatoio interista sarebbe pressochè immediato, riducendo sensibilmente i tempi di ambientamento. Un dettaglio da non sottovalutare, considerando il fitto calendario della prossima stagione. Senesi è pronto per il salto in un campionato top, l'Inter potrebbe essere la soluzione migliore per lui. Così come lui potrebbe essere l'ideale per i nerazzurri.