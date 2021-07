Inter, Sensi: “Difenderemo lo scudetto con le unghie e con i denti. C’è entusiasmo”

Le parole del centrocampista nerazzurro: "Stiamo lavorando per prepararci al meglio per una stagione competitiva: le squadre si sono rinforzate"

Intervenuto ai microfoni di Inter TV, Stefano Sensi, centrocampista nerazzurro, ha parlato così della preparazione in vista della nuova stagione: "Sto bene, sta andando tutto bene: c'è entusiasmo. Stiamo lavorando per prepararci al meglio per una stagione competitiva: le squadre si sono rinforzate. Ma noi dobbiamo pensare a noi e col lavoro fare grandi cose. L'obiettivo? Sarà difendere lo scudetto con le unghie e con i denti: c'è entusiasmo e voglia di lavorare, è un buon punto di partenza".