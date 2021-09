Sensi e Bastoni, ecco i tempi di recupero: per il difensore ora la scelta è…

Stefano Sensi e Alessandro Bastoni hanno svolto gli esami stamattina: infortuni non gravi per entrambi. Il difensore è pronto al rientro

Distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio. Stefano Sensi ha subito lo stesso infortunio occorso a Roberto Gagliardini e i tempi di recupero sono ovviamente gli stessi. In linea teorica. Gagliardini è stato fuori un mese e proprio questa è la diagnosi anche per Sensi.

Il centrocampista dovrebbe star fuori quindi fino alla prossima sosta. Anche se la fragilità di Sensi invita l'Inter a non forzare in alcun modo il rientro in campo.

Discorso diverso per Bastoni. L'affaticamento al flessore si è rivelato solo questo: un semplice affaticamento. Nessuna lesione, tempi di recupero praticamente immediati. A questo punto, decideranno lo stesso Bastoni e la prudenza. Il difensore è potenzialmente recuperabile per il Real Madrid ma bisognerà vedere la voglia di Inzaghi e dello staff di rischiare un giocatore comunque con un muscolo affaticato. In ogni caso, zero lesioni e un grosso sospiro di sollievo per l'Inter.