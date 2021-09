Sensi, calvario senza fine: talento di cristallo, con l’Inter oltre 230 giorni ai box

Il centrocampista nerazzurro ha rimediato il decimo infortunio da quando è arrivato a Milano nell'estate del 2019

La sfortuna non sembra voler abbandonare Stefano Sensi : il centrocampista dell'Inter ha rimediato l'ennesimo infortunio, e dovrà stare ancora una volta ai box per almeno un mese. Un vero e proprio calvario per un giocatore che, da quando è arrivato a Milano (estate 2019), ha potuto mostrare solo a sprazzi il suo talento.

Come ricorda Tuttosport, per Sensi si tratta del decimo infortunio da quando è all'Inter: "Talento sì, ma di cristallo. Se mai ci fossero stati dubbi, ormai sono stati (quasi) tutti spazzati via. Stefano Sensi domenica al Ferraris ha subìto l'ennesimo infortunio della sua fin qui sfortunatissima carriera. Gli esami svolti ieri mattina all'Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale, che tradotto significa stop di almeno un mese e ritorno in campo, se tutto andrà bene, il 16 ottobre a Roma contro la Lazio. [...] Si tratta del decimo ko da quando indossa la maglia nerazzurra".

"Dal 6 ottobre 2019, quando dopo un avvio strepitoso nell'Inter di Conte - 3 gol e 3 assist nelle prime sei giornate - si procurò contro la Juventus l'elongazione dell'adduttore destro, Sensi è rimasto fermo in infermeria per oltre 230 giorni. Infortuni di ogni tipo, muscolari (stiramento allo psoas, risentimento al polpaccio sinistro, distrazione al bicipite femorale destro e risentimento coscia sinistra) e traumatici (infrazione allo scafoide del piede sinistro), che hanno costretto Sensi a saltare anche l'Europeo. Senza contare le panchine per scelta tecnica, il ragazzo ha perso per questi infortuni ben 40 partite sulle 105 disputate dall'Inter dalla stagione '19-20, quella del suo arrivo dal Sassuolo. Il numero 12 nerazzurro in queste due stagioni e tre partite (quelle dell'annata attuale) ha giocato da titolare solo 17 volte in 43 presenze totali, rimanendo in campo, recuperi esclusi, per 1.741 minuti sui 9.450 complessivi dell'Inter".