Domani andrà in scena la presentazione dei calendari per il prossimo campionato: ecco i criteri

La Lega Serie A è pronta a svelare il calendario della stagione 2024/25. Domani infatti andrà in scena la presentazione dei calendari per il prossimo campionato, che partirà sabato 17 agosto e si concluderà il 25 maggio 2025. La Lega ha svelato i criteri per la compilazione dei calendari. A partire dall'alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per Inter-Milan, Lazio-Roma, Empoli-Fiorentina e Juventus-Torino.