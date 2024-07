Sono state ufficializzate del date del calendario della Serie A Enilive e della Coppa Italia Frecciarossa per la stagione 2024/2025

In attesa di conoscere domani il calendario della Serie A 2024-25, la Lega ha reso noti oggi i giorni e gli orari di gioco previsti per la nuova annata. Le gare di ogni giornata del Campionato di Serie A Enilive 2024/2025 si disputano, come regola generale, nei seguenti giorni e orari: