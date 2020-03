Serie A in chiaro nel weekend, la Lega si oppone: “Ecco perché non è possibile”

Non sembra esserci margine per la trasmissione in chiaro delle partite di Serie A in programma il prossimo weekend. La Lega Serie A, come riportano i colleghi di Repubblica, si è opposta alla proposta del ministro Spadafora, comunicata attraverso una lettera inviata in serata anche alla FIGC: “Gravina si era già espresso a favore per un paio di partite in chiaro, ma l’ultima parola spetta alla Lega di A. La Rai intanto si è fatta di nuovo sotto, sostenendo che è servizio pubblico e copre tutto il territorio. Ma la Lega di A, che detiene i diritti, è contraria alla proposta del ministro. Sky aveva proposto di dare le partite, soprattutto la partitissima Juve-Inter, oltre che in pay tv, anche su Tv8 in chiaro. Ma la cosa era finita lì. Ora con le porte chiuse torna in ballo”.

La Lega ha poi affidato all’ANSA la risposta ufficiale sul caso: “Pur comprendendo e condividendo le finalità alla base della richiesta del Ministro Spadafora, volta, in un momento di massima emergenza per il Paese, a valutare la possibilità di consentire la libera fruizione televisiva del campionato di Serie A TIM, la LegaSerie A rileva che il quadro normativo vigente, e gli obblighi contrattuali già assunti, non consentono di potervi aderire”.