Si tratta di una piacevolissima conferma. L'Inter guarda tutte dall'alto non soltanto per lo scudetto sul petto, ma anche perché può contare sul grandissimo affetto del proprio pubblico. Da sempre, anche quando le cose non andavano bene come negli ultimi anni, il popolo nerazzurro ha dato sostegno alla squadra. Non può quindi essere una sorpresa il fatto che il club sia primo anche nella classifica degli abbonamenti, stavolta in condivisione con i cugini del Milan, come riferisce Calcio e Finanza.