Serie A, ufficiali gli orari delle giornate 33 e 34: Inter in doppia trasferta

La Lega Serie A, attraverso una circolare diffusa in questi minuti, ha annunciato gli orari per la trentatreesima e trentaquattresima giornata di Serie A TIM. La prima tra le due è in realtà un turno infrasettimanale, a cavallo tra il 2 maggio e il 4 maggio. L'altra, invece, comprende il weekend del 6 e 7 e si chiude con i due posticipi di lunedì 8. L'Inter giocherà in trasferta entrambi i turni: mercoledì 3 maggio contro l'Hellas Verona alle 21 e sabato 7 maggio alle 18 contro i giallorossi di Mourinho.