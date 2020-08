Inter, il campionato non comincia il 19 settembre? Ipotesi concreta: c’è già l’idea per il recupero

Arrivano novità sul prossimo campionato di Serie A. L’Inter, ancora in corsa per l’Europa League, potrebbe finire la stagione il 21 agosto. L’Atalanta l’ha conclusa solo ieri sera. L’idea di ripartire il 19 settembre costringerebbe i due club ad un tour de force con molti giorni di riposo in meno rispetto alle altre. Ecco perché, in Lega, si sta studiando una soluzione alternativa.

La riporta il Corriere dello Sport.