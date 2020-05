Setien su Lautaro: “Straordinario, è uno che può giocare nel Barcellona ma…”

Nel corso di un’intervista concessa a BeIN Sports, Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha risposto alla domanda su Lautaro Martinez, uno degli obiettivi dichiarati del club blaugrana:

“Siamo tutti consapevoli che ci sono 4 o 5 giocatori che giocano in quella posizione che sono straordinari e ognuno di loro ha possibilità di stare nel Barcellona. Riferendomi a questo giocatore (Lautaro, ndr), è uno che può stare benissimo in una squadra come la nostra ma ci sono anche altri giocatori che possono essere al suo livello”.

(Mundo Deportivo)