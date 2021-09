Shakhtar-Inter, i convocati di Inzaghi: tornano Correa e Vidal

Le scelte dell'allenatore nerazzurro per la prossima gara di Champions League in programma domani sera

In vista della seconda sfida di Champions League, con l'Inter impegnata martedì 28 alle 18:45 a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk, Simone Inzaghi ha convocato 23 giocatori. Rientrano sia Joaquin Correa che Arturo Vidal. Entrambi si sono allenati in gruppo questa mattina, come testimoniato dalle immagini raccolte da Fcinter1908.it.