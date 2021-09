Inzaghi: “Trovare equilibrio continuando a segnare tanto. Shakthar decisivo? No ma…”

Le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della gara di Champions League tra Shakthar e Inter, in programma domani alle 18:45

Redazione1908

Vigilia di Champions per l'Inter di Simone Inzaghi che domani pomeriggio affronterà lo Shakthar allenato da De Zerbi per il secondo turno del girone di qualificazione della maggiore competizione europea. Nella prima gara l'Inter è capitolata in casa contro il Real Madrid di Ancelotti mentre lo Shakthar ha rimediato una sconfitta esterna in moldavia ad opera dello Sheriff. Il tecnico dei nerazzurri - come di consueto - risponde alle domande dei cronisti. FcInter1908.it vi riporta la diretta testuale con le parole tecnico nerazzurro.

Queste le prime parole del tecnico accompagnato in conferenza da De Vrij: "Percorso dello Shakthar? Ha fatto un grandissimo percorso, mi ricordo quella gara in cui segnai, è passato tanto tempo, ma lo Shakthar ha fatto un ottimo cammino, arrivata due anni fa vicino alle finali di Europa League, è una squadra ambiziosa che vorrà crearci dei problemi"

D: "Prima partita l'Inter ha raccolto meno di quanto creato, domani sarà la gara decisiva per il girone?"

R: "Decisiva non ancora ma sarà importante. Lo Shakthar è un'ottima squadra che gioca bene con individualità importanti. Dovremo esser bravi e fare un'ottima partita, veniamo da una gara - contro l'Atalanta - dove la reazione mi è piaciuta molto"

D: "Quanto ha influito sulla preparazione della gara il fatto che lei conosca molto bene il tecnico dello Shakthar?"

R: "Dopo aver visto le ultime gare dello Shakthar Roberto sta cercando di portare le sue idee ed è stato molto bravo, ha apportato delle leggere modifiche in base ai calciatori che ci sono di assoluto valore"

D: "Mi aveva detto che voleva vedere una squadra intensa e questo si è visto ora cosa vuole vedere?"

R: "Avevo chiesto una squadra capace di reagire e che giocasse bene a calcio, queste due cose si sono viste in queste prime gare, in più bisognerà trovare maggior equilibrio nel senso che attacchiamo con tanti uomini, sviluppiamo calcio ma dobbiamo cercare scelte meno difficili per non prendere ripartenze pericolose"

D: "E' possibile trovare tratti comuni nelle partite dove l'Inter è stata in difficoltà?"

R: "Sono d'accordo, abbiamo trovato qualche difficoltà in partite dove siamo andati in svantaggio ma come detto prima sono contento della reazione della squadra, sempre lucida"

D: "Sulla questione equilibrio, è un atteggiamento generale o una questione legata ai singoli"

R: "Siamo una squadra offensiva che sviluppa in ampiezza quando siamo in determinate giornate dove sbagliamo più del solito contro avversari che hanno gamba si possono subire ripartenze"

Le parole di De Vrij:"Tanti concetti difensivi sono rimasti uguali, conosciamo bene questo modulo, non vale solo per la difesa ma per tutta la squadra, assetto offensivo, creiamo tante occasioni forse dobbiamo trovare equilibrio e questo forse è cambiato. Come ho ritrovato il mister? Devo dire che mi sono trovato molto bene con lui ai tempi della Lazio e sono contento che sia venuto qui, mi sto trovando bene con lui e cercheremo di migliorare e crescere insieme"