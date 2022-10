Skriniar, è Zhang a dettare la linea. Rinnovo? Presa una decisione fino a giugno

Il presidente dell'Inter non vuole cedere lo slovacco a gennaio e proverà a convincerlo a rinnovare il suo contratto in scadenza

Uno dei temi più caldi in casa Inter è quello relativo a Milan Skriniar. Il difensore è in scadenza di contratto, le sirene del Psg sono sempre molto insistenti, ma come annunciato da Marotta presto il club incontrerà il giocatore per parlare del rinnovo. Intanto è il presidente ad aver imposto il modus operandi.