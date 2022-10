Skriniar, comunicazione chiara all’Inter: “Ha detto di voler restare ma…”

Tiene banco in casa Inter la questione legata al futuro di Milan Skriniar . Il centrale slovacco ha infatti il contratto in scadenza nel 2023, ma l'intenzione assoluta del club è quella di rinnovarlo e promuoverlo a definitivo capitano della squadra. Questo il punto sulla trattativa da Il Giorno: "Centrata la qualificazione agli ottavi di Champions League si è deciso di sedersi attorno a un tavolo, anche solo per capire le intenzioni del giocatore.

Lo slovacco ha fatto capire di voler restare in nerazzurro, alle giuste condizioni. Sa che l'offerta non potrà mai arrivare a 9 milioni a stagione, quelli promessi dal Paris Saint-Germain pochi mesi fa. In compenso si toccheranno i 6,5 più bonus, i massimo che l'Inter versa ai top come Brozovic o Martinez. La settimana prossima dovrebbe esserci già un altro vertice sull'argomento, l'obiettivo è chiudere la partita in un senso o nell'altro entro il Mondiale. L'Inter vuole capire se deve muoversi per cedere il giocatore a gennaio per non perderlo pochi mesi dopo a parametro zero o se può effettivamente ragionare a lungo termine con il ragazzo".