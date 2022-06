Medico Slovacchia: “Skriniar, ecco i tempi di recupero. Torna a Milano e l’Inter…”

Per Skriniar è arrivato l’esito degli esami, comunicato direttamente dalla nazionale slovacca e in particolare dal medico, Ján Batalík

“Per Skriniar niente di compromettente, in serata arriva il bollettino medico”, aveva annunciato oggi Beppe Marotta sullo stop di ieri del difensore dell’Inter in nazionale. Ed è arrivato l’esito degli esami , comunicato direttamente dalla nazionale slovacca e in particolare dal medico, Ján Batalík . Ecco le sue dichiarazioni sullo stop muscolare di Skriniar.

“Ieri sera c'era il sospetto che fossero i muscoli della schiena. Oggi Milan si è sottoposto a una risonanza magnetica, ha mostrato che erano interessati i muscoli della parte posteriore della coscia e che c'era un versamento. Abbiamo inviato la risonanza magnetica in Italia per capire lo stato di salute effettivo. Abbiamo preso degli accorgimenti, è un problema serio e stiamo consultando l'Inter sui prossimi passi da fare. La durata del trattamento è stimata tra le tre e le sei settimane, non lo sappiamo esattamente, di certo non sarà disponibile per le prossime due partite. Presumo che venerdì tornerà a Milano, lì sarà poi sottoposto a ulteriori terapie”.