Inter, col Plzen in ballo il futuro Skriniar: trattativa lampo. Ad Appiano confidano…

Il rinnovo del contratto del centrale slovacco dipende anche dalla qualificazione agli ottavi di Champions

Alessandro De Felice

Per la gloria, ma non solo. L'Inter va a caccia contro il Viktoria Plzen della seconda qualificazione di fila agli ottavi di finale di Champions League. Un pass che sarebbe fondamentale per le casse del club nerazzurro.

Come riferisce Tuttosport, i circa venti milioni - tra premio Uefa, incasso della gara casalinga e market pool - sarebbero fondamentali per proporre a Milan Skriniar il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza il prossimo 30 giugno.

Marotta e Ausilio hanno deciso di posticipare l'appuntamento con il difensore slovacco dopo la gara col Plzen proprio per l'importanza del match.

"All’Inter confidano di riuscire a rinnovare il contratto al centrale e, in tal senso, ogni mossa fatta nelle ultime settimane dal club è funzionale a far capire al ragazzo la centralità che ha nel progetto: a Skriniar è stata data la fascia da capitano ed è stato scelto come testimonial per la 3ª maglia sfoggiata a Firenze" rivela Tuttosport.

La trattativa sarà rapida con l'Inter che vuole avere le idee chiare prima del Mondiale: in caso di mancato rinnovo, sarebbe inevitabile una cessione del giocatore a gennaio per non perderlo a zero.

Uno scenario che però rappresenterebbe l'ultima ratio per i dirigenti del club di viale della Liberazione.